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Аргентина и Бразилия проиграли в один день в отборе ЧМ во 2-й раз в истории

Аргентина и Бразилия проиграли в один день в отборе ЧМ во 2-й раз в истории

Сборные Аргентины и Бразилии проиграли в один день в отборе ЧМ во второй раз в истории. Сегодня «альбиселесте» потерпели поражение от Уругвая (0:2), а «селесао» уступили Колумбии (1:2).

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