Галлахер об 1:1 с «Сити»: «У «Челси» было много шансов для победы. Расстроены, что поздно пропустили, но довольны очком»

«Синие» на выезде сыграли 1:1 с «горожанами» в рамках 25-го тура АПЛ, пропустив на 83-й минуте. «Мы немного расстроены, потому что вели в счете.
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