«НАТО было создано для сдерживания России. Затем мы потратили более 20 лет на попытки европеизировать Россию.
20 лет мы пытались европеизировать Россию
Комментарии
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Надежда
Не "возможно", а наверняка! Мы уже были на краю и до сих пор только на шаг отступили от пропасти! За это время огромное количество продажных иуд просочилось во власть и гадят там постоянно исподтишка!
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
Россия не захотела становиться сатанистами и пидарасами.
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3 час.
Ольга Каширина
Занимайтесь своими делами и оставьте Россию в покое, вам же будет лучше.
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52 мин.
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