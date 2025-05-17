Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Каширина
    Занимайтесь своими делами и оставьте  Россию в покое, вам же будет  лучше.20 лет мы пыталис...
  • Vladimir Lioubimcev
    Россия не захотела становиться сатанистами и пидарасами.20 лет мы пыталис...
  • Модест
    Летайте вертолётами фирмы Миля и Камова. Президент Ирана Раиси перед смертью наверное пожалел, что полетел на Робинзоне.Вертолет Robinson...

20 лет мы пытались европеизировать Россию

20 лет мы пытались европеизировать Россию

«НАТО было создано для сдерживания России. Затем мы потратили более 20 лет на попытки европеизировать Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Не &quot;возможно&quot;, а наверняка! Мы уже были на краю и до сих пор только на шаг отступили от пропасти! За это время огромное количество продажных иуд просочилось во власть и гадят там постоянно исподтишка!
Ответить
5 час.
Vladimir Lioubimcev
Россия не захотела становиться сатанистами и пидарасами.
Ответить
3 час.
Ольга Каширина
Занимайтесь своими делами и оставьте  Россию в покое, вам же будет  лучше.
Ответить
52 мин.
наверх