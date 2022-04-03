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Самые нелепые причины, по которым задерживали рейсы

Самые нелепые причины, по которым задерживали рейсы

Ранее мы писали, как пчелы, тараканы, мыши задерживали рейсы. Заклинившая дверь Актуальное Удивительного клубничного кальмара засняли в сумеречной зоне океана Новые серии цикла «Планета цветов» появятся в приложении «Моей Планеты» Видео: детеныш гигантского муравьеда родился в новосибирском зоопарке Что вы почувствуете, когда увидите пилота, пытающегося безуспешно проникнуть в кабину летящего самолета? Именно в такую ситуацию попали пассажиры самолета авиакомпании Air India, следовавшего из Дели в Бангалор в мае 2013 года.

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