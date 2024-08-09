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Почему мужчины сравнивают свои половые потребности с голодом, а женщин - с едой?

Почему мужчины сравнивают свои половые потребности с голодом, а женщин - с едой?

На Пикабу сегодня огромное количество лайков собрал пост про флирт. Какая-то девушка, якобы, написала, что любит флиртовать с парнями без далеко идущих намерений.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Вам мужикам от нас женщин нужно только одно. Как только одно??? А выпить? А закусить?
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17 час.
Валерий Кривошеев
Как выдаст что-нибудь, хоть стой, хоть не стой. &quot;Потребность в женской ласке – не базовая потребность&quot;.  Продолжение рода и размножение не базовая потребность? Это самая базовая потребность, во всём живом. Базовее не бывает!
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5 час.

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