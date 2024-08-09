Почему мужчины сравнивают свои половые потребности с голодом, а женщин - с едой?

Вам мужикам от нас женщин нужно только одно. Как только одно??? А выпить? А закусить?

Валерий Кривошеев

Как выдаст что-нибудь, хоть стой, хоть не стой. "Потребность в женской ласке – не базовая потребность". Продолжение рода и размножение не базовая потребность? Это самая базовая потребность, во всём живом. Базовее не бывает!