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МОСИНФОРМ

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Гала-концерт XI конкурса творчества Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе» пройдет 26 сентября

Гала-концерт XI конкурса творчества Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе» пройдет 26 сентября

26 сентября 2026 года в Доме офицеров города Краснознаменск (Московская область) состоится финал и гала-концерт XI конкурса творчества Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе».

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