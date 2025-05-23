Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата стоимостью более 430 млн рублей

«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России при участии службы безопасности золотодобывающего предприятия выявили факт хищения концентрата, содержащего драгоценный металл.
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