Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали подозреваемых в хищении золотосодержащего концентрата стоимостью более 430 млн рублей

«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России при участии службы безопасности золотодобывающего предприятия выявили факт хищения концентрата, содержащего драгоценный металл.