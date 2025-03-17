В Якутии создадут медицинский образовательный кластер

Соглашение о создании Регионального медицинского образовательного кластера подписано с участием Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки республики, Северо-Восточного федерального университета им.
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