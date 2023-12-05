Bild: РФ многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада

Российская Федерация сумела в полном объеме перевести промышленность на военные рельсы, что позволило ей многократно превзойти Украину, которая окажется обречена при отсутствии помощи со стороны западных стран.
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