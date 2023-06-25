Спички - не игрушка

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Этот "контрнаступ" сломался. Киев рвёт и мечет: "Вагнер" запутал власти Украины окончательно

Пригожин не оправдал надежд Киева, украинские националисты в трауре из-за возвращения бойцов ЧВК "Вагнер" на позиции.

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