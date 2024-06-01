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Царьград

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Ольга Орлова рассказал о муже Заворотнюк: "Петю надо занести в Красную книгу"

Ольга Орлова рассказал о муже Заворотнюк: "Петю надо занести в Красную книгу"

Фигурист и супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев посвятил себя своей жене и делал все, чтобы продлить ее жизнь, рассказала в эфире шоу "Малахов" Ольга Орлова.

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