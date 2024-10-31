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Закон, порядок, государство

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Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении СВО

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» уничтожил скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении СВО

Тактико-технические характеристики реактивной системы залпового огня «Ураган» позволяют решать широкий круг задач, в том числе — вести контрбатарейную борьбу на дистанциях до 36 километров.

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