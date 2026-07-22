Как Индия выстраивает собственный мировой порядок в обход Китая

В начале 2020-х годов в Вашингтоне решили, что зависимость от Китая слишком опасна для США. За несколько десятилетий Пекин из «фабрики мира» превратился в экономического гиганта, который все чаще бросал вызов Соединенным Штатам.
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