Казус Грудинина. Если это ваша власть – вы её и кормите

Медвежий уголПолитикаКазус Грудинина. Если это ваша власть – вы её и кормитеИнтересная у меня лента в социальной сети. Один «френд» пишет примерно такое: мне Грудинин никогда не нравился.Вернуться к статье5513НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаВраги коммунистов и их ЦИК устроили очередное позорище ,еще больше дискредитирующее их и так всегда сфальсифицированные выборы. На места в Госдуме претендуют тысячи человек из разных политических партий , но только у Грудинина по доносу его бывшей жены , решили проверить -есть ли у него счета за границей .Владислав ВладиславПроверяют у всех, но такое брехло как Грудинин кще поискать надо. На прошлых выборах он нагло врал, что установлено ЦИК, об отсутствии счетов за границей.ИИринаНе врите ,ни у кого не проверяют счета . Все другие партии ЦИК списком регистрировал за несколько минут ,а КПРФ целых 2 часа мурыжил . И уж такого брехла ,как вы ,патологические лжецы ,лицемеры ,клеветники -враги коммунистов ,захватившие СССР , нигде в мире нет .Виктор Василенкотроли гребаные тут уже .....Владимир Соловьевмолодец отработал, получи печенькуVЩvalera48 щербаковМАдам неужели Вы до сих пор не поняли что Вас большинство, в том числе и сторонники КПРФ давно Вас воспринимают как сумасшедшую.Валера ЮшковХоть бы разок засветили офшоры Грудинина, а то слова одни.марина юзвишинаУважаемая Ирина! От куда у Вас такие сведения о фальсификации выборов , Вы что были хоть один раз НАБЛЮДАТЕЛЕМ на выборах ? А Вашего Грудинина сняли с выборов по рекомендации правоохранительных органов , то есть прокуратуры ..Или вы не интересуетесь достоверность и лишь бы свои 5 копеек в копилку вбросить ?марина юзвишина"Засветили " и в прямом эфире . Просто у вас видимо не было времени, это посмотреть. Были показаны документы в каких странах миллиарды Грудинина работают на другие страны, но не в России А то , что КПРФ в полном составе не проголосовали за Изменение в Новую Конституцию , вам ничего не говорит? А вы разве не видели по ТВ как Зюганов на чаепитие в американское посольство бегал ? Может за "вказивками "? или какие такие вопросы "обсуждали"?Валера ЮшковУжас, так они враги, но получается теперь все враги рабоче крестьянской власти.Александр ДементьевУ Вас просто тямы не хватает понять то, о чём Ирина пишет. И Вы уверены, что таких тупых большинство?Александр ДементьевЕсли спор в таком ключе, то вспомним, что Путина в президенты нам американский президент подсунул. За какие заслуги? И каков результат? С чьей нелёгкой руки в российском правительстве обосновались Набиуллины, Силуановы, Чубайсы , Володины, Медведевы и прочие "замечательные господа? По чьей милости пухнут от народного бабла Ротенберги, Миллеры и другие "трутни"?Владислав ВладиславОткровенный бред. А жена Гоудинина все правильно сделала.ИИринаЛюбите стукачков ? А если на Вас кто-то настучит ,что Вы преступник ,Вам тоже понравится ?Владимир Соловьевты дебил! жена Грудинина на сегодня миллиардерша, только вот она вообще ничего не делала, просто поливала и продолжает поливать помоями Павла Грудинина. За это сегодня платят и очень даже неплохо, судя по тебе и таким уродам как тыАлександр Иноземцев"...жена Грудинина на сегодня миллиардерша". ======================================== Подскажите, пожалуйста, откуда ЕЙ (жене Грудинина) эти миллиарды на голову в одночасье свалились? 😄😁😂Виктор ВасиленкоБРАВО , автор !!!VЩvalera48 щербаковА как же то что автор Герман Садулаев, почитатель Ельцина и является патентованным либералом, а представители КПРФ всецело на его стороне. Поэтому Вы и кричите Браво.Александр ЛяшенкоАвтор на 100% неправ! Умышленно смешал в кучу и Прилепина и Володина,а в качестве аргумента пользуется письмами маргиналов.Бестолково использует " женскую тему:"иудино «заявление в ЦИК» о том, что «у моего бывшего мужа есть офшоры». Это неправильно так. Не по-человечески. Надо всегда стоять за своих" А Грудинин,автор. за неё стоял и как? И вот так, весь твой текст прошит, белыми нитками.Александр Цыбулькин"налоги пусть тогда платят только члены ЕР" !АСАлександр СергеевУ ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !?марина юзвишинаНадеюсь власть не допустит . Там уже работают из Прокуратуры ребята по делу Грудинина ... Жена здесь ни при чем . то что она потребовала от него денег по закону , это не влияет на выборы. Зря тут так раздухарились в защиту этого ..... Грудинина ...АСАлександр Сергеевмарина юзвишина, СПАСИБО за ответ, я согласен с Вами.марина юзвишинаАлександр ДементьевА вы прокурор или бухгалтером у Грудинина работаете?? Откуда у вас такие подробности? ....Мне кажется, что вы ассенизатор, не знающий кому продать вашу продукцию. Поэтому с удовольствием тащите её сюда, где сторонники ЕдРисни помогают использовать её против оппонентов.АСАлександр СергеевАлександр ДЕМЕНТЬЕВ, вы старатель от КПРФ, я знаю. Но я вам отвечу очень простой формулировкой. Об этом, видимо, кроме вас и вам подобным, все знают:- У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !?АСАлександр СергеевАлександр Дементьев, это дерьмо справедливое и вас НЕГОДЯЕВ, КПРФников затрагивает, потомучто вы ПРЕДАТЕЛИ России и вас всех до одного надо, в лучшем случае ПОСАДИТЬ, а лучше расстрелять.АСАлександр СергеевКаким это образом БОЛЬШЕВИКИ спасли Российскую Империю !? У БОЛЬШЕВИКОВ ( позже КПСС ) БОШКИ не работали, тупые были. Потому- что они НЕ УВИДЕЛИ, что ими упраляла ПЯТАЯ КОЛОНА в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО ЕВРЕЙСТВА, которая и РАСЧЛЕНИЛА РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ на 15 СОЮЗНЫХ Республик, которые не вошли в состав России, до сего времени и баломутят и при первой же возможности ПРЕДАДУТ Россию. Что и происхордит сейчас с УКРАИНОЙ и произошло с ПРИБАЛТАМИ. А в 90-х, сами же КПСС развалили СССР и КПСС тоже – это что, тоже было запланировано БОЛЬШЕВИКАМИ !? И сейчас, в этом, 2021 году партийцы КПРФ выходили на НЕ САНКЦИОНИРОВАННЫЕ шествия вместе с ПЯТОЙ КОЛОНОЙ в поддержку НАВАЛЬНОГО – это тоже БОЛЬШЕВИКИ планировали !? КПРФ, вместе с горлохватом ЗЮГАНОВЫМ надо ЛИКВИДИРОВАТЬ, как опаснейшую мину замедленного действия, а ГРУДИНИНА посадить, а ЗЮГАНОВ его хочет в ГОС. ДУМУ затащить. В конце октября арбитражный суд Московской области принял решение взыскать с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла ГРУДИНИНА более миллиарда (!) рублей в пользу возглавляемого им предприятия. Истцами по этому делу выступили акционеры «Совхоза имени Ленина» Иван, Ольга и Тамара Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодошкина. Они обвиняют ГРУДИНИНА в причинении предприятию УБЫТКОВ на сумму 2,1 миллиарда рублей. Речь идет о невыгодной продаже принадлежащих совхозу двух земельных участков компании «ТТ Девелопмент», главным бенефициаром которой является Павел Грудинин. Известно, что эта фирма никаким „народным предприятием“ не является. Официально там у ГРУДИНИНА был самый большой пакет акций, число акционеров не превышало несколько человек». Давайте-ка посмотрим, кому принадлежат сочные клубничные угодья у самого МКАДа. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре. «Во время всей предвыборной кампании Грудинин фактически лгал, говоря, что не знает, кто именно является владельцем офшорной фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе, которая владеет 20% акций ЗАО „СОВХОЗ им. Ленина“ через российскую фирму УФК. Он говорил, что, мол, есть некий акционер, но неизвестный, он имеет право скрываться где-то в Белизе, — уточняет Олег Матвейчев. — Но во время бракоразводного процесса Грудинина бизнесмену пришлось открыть данные о бенефициарах, и выяснилось, что белизский офшор тоже принадлежит ему». Оставшиеся проценты распределены так: 36% — у членов правления совхоза, а один сиротливый процент — у 25 неработающих стариков. Эти люди отказались отдать акции за копейки и ждут, когда им повезёт. «В предприятиях ГРУДИНИНА „НАРОДНЫМ“ осталось только название „СОВХОЗ“. А так давно всем понятно, что предприятие приватизировано на него через офшоры и т. д.», — настаивает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он считает, что все эти разговоры — это вопрос продолжения политической карьеры «народного» олигарха: «Самому ГРУДИНИНУ, конечно, хотелось бы получить депутатский мандат. Не зря же он отдал столько лет этой истории. КПРФ, ЗЮГАНОВ уже объявляла о передаче вакантного депутатского мандата Грудинину». Политолог Олег Матвейчев опроверг и ещё одно громкое заявление лидера КПРФ, ЗЮГАНОВА о том, что «Совхоз имени Ленина» ПРОИЗВОДИТ около 20% всей отечественной клубники. По словам эксперта, сельскохозяйственная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в структуре доходов СОВХОЗА занимает 15%, из которых только 8% — у КЛУБНИКИ. А остальное — это в том числе ПРОДАЖА земельных участков и строительные услуги. И действительно, совхоз давно уже не клубнику выращивает, а дорогущими ЗЕМЛЯМИ возле МКАД ТОРГУЮТ. Но сам ЗЮГАНОВ, вышедший из ЦК КПСС, которую КПСС смами же и развалили ( что бы сказали БОЛЬШЕВИКИ, которые кровью боролись в 20-х годах 20-ого столетия за КПСС, увидев, как продолжатели их заветов ПРОДАЛИ, ПРЕДАЛИ их завоевания ), создал на пбломках КПСС свою КПРФ ( как будто только и ждал развала СССР и КПСС в т.ч. ). И, как может сейчас ЗЮГАНОВ, КПРФ выдвигаться в ГОС. ДУМУ 2021, да ещё тащить туда КРИМИНАЛ. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию.ИИринаТо ,что все враги СССР и советского народа -патологические лжецы ,лицемеры ,с ментальной склонностью к клеветничеству ради выгоды в своих преступных целях -это еще не самое страшное , вашу лживости и лицемерие можно легко разоблачить ,хуже то ,что все вы клинические идиоты . А вот с этим уже ничего нельзя сделать ,вы сами доказали ,что правильно вас коммунисты в психушки сажали ,там вам самое место .Naftis PloiarhosАПбсолютно точное и беспрецинтентое изложение -сути все абсолютно верно и кто интересуеися пусть обратятся в судебные органы -где все записано и это не сказка а ДОКУМЕНТ !!!!!марина юзвишинаСогласна с Вами на все 100%Александр ДементьевТы смотри....Сколько дерьма накопил, золотарь ты наш. Браво! Дуй дальшеАСАлександр СергеевАлександр ДЕМЕНТЬЕВ, вы старатель от КПРФ, я знаю. Но я вам отвечу очень простой формулировкой. Об этом, видимо, кроме вас и вам подобным, все знают:- У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !?АСАлександр СергеевГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? СКСергей К→Александр Сергеев26 июля, 11:25 Реально было не так. Российская империя распалась до большевиков в силу внутренних причин. Мировая война и большая коррупция в стране этому способствовали. Рухнула царская власть и наступил в стране большой бардак. Большевики собрали империю обратно. Но в старом виде ее было уже не собрать. Да и зачем? Если она рухнула, то значит было что-то не так в ее устройстве. Ремонтировали большевики и собирали страну как понимали, и как получалось. Многие решения были вынужденными. Глупо на большевиков все вешать. Почему они должны быть умнее остальных? Российскую империю профукали не они... У них может ума не хватило. Но что-то все же сделали...ЛеонидПаникуют члепедросы, а потому выглядят очень жалко...Елена ФилипповаКомпартия давно выродилась и превратилась в злобную оппозицию ко всем, кто не является членом их ячейки. Как, вообще, компартия может выдвигать своим кандидатом миллионера- капиталиста?Надежда ЧеркасоваМесть женщины-страшна, а месть бывшей жены, поменяной на молодую любовницу-ещё страшнее. А вы, пишущие за Грудинина, не думаете о том, что он капиталист и очередной лгун, денюжки в офшорах припрятать решил, чтобы чистеньким оказаться. Он уже "сбитый лётчик".Александр СимаковА что, все женщины, вставшие на сторону Грудинина и собирающиеся за него голосовать, внезапно забыли о предательстве самого Грудиниа и его второй жене и двух детях "на стороне"? Или я плохо знаю женщин, или на ленте автора отметились такие, как Ирина, которая врагов коммунистов не любит. Жена Грудинина подала заявление в ЦИк вполне обоснованно - раздел имущества ещё не завершен, а Грудинин, если попадёт в Думу, будет иметь депутатскую неприкосновенность. Что позволит ему игнорировать вызовы в суд и затормозит процесс. А ждать пять лет жена Грудинина, видимо, не желает.Naftis PloiarhosГАЗ-стоит горой за партайгеносе -своего партийного товарища и тянет его в Госдуму -не случайно !!!Александр СимаковГрудинин беспартийный. А случайно или не случайно Зюганов тянет Грудинина в Думу, это не так важно. Важно другое - Зюганов провоцирует ЦИК на любые действия в отношении Грудина (надо быть идиотом, чтобы второй раз наступить на те же грабли, что и на выборах президента), чтобы после выборов признать их "не честными" и дать повод "западным партнёрам" не признать наши выборы в Думу, а Думу - не легитимной.Александр ЛяшенкоАвтор на 100% неправ! Умышленно смешал в кучу и Прилепина и Володина,а в качестве аргумента пользуется письмами маргиналов.Бестолково использует " женскую тему:"иудино «заявление в ЦИК» о том, что «у моего бывшего мужа есть офшоры». Это неправильно так. Не по-человечески. Надо всегда стоять за своих" А Грудинин,автор. за неё стоял и как? И вот так, весь твой текст прошит, белыми нитками.АСАлександр СергеевВООБЩЕ, что происходит в России !? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России, может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ" выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА. Надо закрыть КПРФ, а ЗЮГАНОВА ПОСАДИТЬ, вместе с ГОЛУБЯМИ, которые он забрал у одного из своих старателей.Скиф ТуранЛюбовь МаловаБондаренко та еще редиска.На простой и четкий вопрос в видеоинтервью: "Чей Крым?" – он сначала на пять секунд зависает, изображая гримасами усиленную работу мысли, а потом выдает, что вопрос поставил его в тупик. Далее цитата: "Вы хотите, чтобы я сказал: Крым наш? Не скажу".Вот вам и гнилая сущнось КПРФников.Валера ЮшковПросто купили бабёнку.Елена игрикДа она и раньше ему пакости строила, теперь окрепла, с такой-то поддержкой. Сволочная баба.Владимир ЯкубенкоВВ Путин создал ЕР. Члены этой шайки его же и утопят.Олег ТатьянинДа ничего он не создавал. Эта партия, как альтернатива КПРФ, была еще при Ельцине, только называлась она Наш дом Россия. А при Путине ей просто обновили фасад.Скиф ТуранПока боты усиленно пишут материалы о народной поддержке Грудинина, кандидата от КПРФ Грудинина, не хотят признавать молодые коммунисты. Молодой партактив справедливо возмущается, что им подсунули ряженого в коммуниста олигарха. Недовольных Грудининым будут буквально ломать через колено, а именно – пригонят на поклон. Вот так и создаётся иллюзия поддержки Грудинина: хочешь – не хочешь, а на встречу приди и ещё 6 человек, минимум, приведи. Я бы на их месте ещё бы и онлайн-трансляцию организовал, чтобы и боты поработали. Долбанный сюрреализм.Александр ДементьевУуу...Как ЕдРисня возбудилась против КПРФ. Боязно? Вдруг подвинут от власти. Придётся завязывать с воровством, спекуляциями, с вывозом бабла за рубеж, с торговлей гос.ресурсами с целью личного обогащения, со взятками и протекциями "нужным" людям. Прикроются кормушки, завянет халява. Придётся брать в руки лопату и идти зарабатывать свой хлеб честным трудом....Печальная перспектива. ...Тут впору как Гитлеру - объявить коммунистов врагами нации и в концлагерь их, в концлагерь.АСАлександр СергеевГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? СКСергей К→Александр Сергеев26 июля, 11:25 Реально было не так. Российская империя распалась до большевиков в силу внутренних причин. Мировая война и большая коррупция в стране этому способствовали. Рухнула царская власть и наступил в стране большой бардак. Большевики собрали империю обратно. Но в старом виде ее было уже не собрать. Да и зачем? Если она рухнула, то значит было что-то не так в ее устройстве. Ремонтировали большевики и собирали страну как понимали, и как получалось. Многие решения были вынужденными. Глупо на большевиков все вешать. Почему они должны быть умнее остальных? Российскую империю профукали не они... У них может ума не хватило. Но что-то все же сделали...АСАлександр СергеевГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? СКСергей К→Александр Сергеев26 июля, 11:25 Реально было не так. Российская империя распалась до большевиков в силу внутренних причин. Мировая война и большая коррупция в стране этому способствовали. Рухнула царская власть и наступил в стране большой бардак. Большевики собрали империю обратно. Но в старом виде ее было уже не собрать. Да и зачем? Если она рухнула, то значит было что-то не так в ее устройстве. Ремонтировали большевики и собирали страну как понимали, и как получалось. Многие решения были вынужденными. Глупо на большевиков все вешать. Почему они должны быть умнее остальных? Российскую империю профукали не они... У них может ума не хватило. Но что-то все же сделали...АСАлександр СергеевГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? СКСергей К→Александр Сергеев26 июля, 11:25 Реально было не так. Российская империя распалась до большевиков в силу внутренних причин. Мировая война и большая коррупция в стране этому способствовали. Рухнула царская власть и наступил в стране большой бардак. Большевики собрали империю обратно. Но в старом виде ее было уже не собрать. Да и зачем? Если она рухнула, то значит было что-то не так в ее устройстве. Ремонтировали большевики и собирали страну как понимали, и как получалось. Многие решения были вынужденными. Глупо на большевиков все вешать. Почему они должны быть умнее остальных? Российскую империю профукали не они... У них может ума не хватило. Но что-то все же сделали...АСАлександр СергеевГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? СКСергей К→Александр Сергеев26 июля, 11:25 Реально было не так. Российская империя распалась до большевиков в силу внутренних причин. Мировая война и большая коррупция в стране этому способствовали. Рухнула царская власть и наступил в стране большой бардак. Большевики собрали империю обратно. Но в старом виде ее было уже не собрать. Да и зачем? Если она рухнула, то значит было что-то не так в ее устройстве. Ремонтировали большевики и собирали страну как понимали, и как получалось. Многие решения были вынужденными. Глупо на большевиков все вешать. Почему они должны быть умнее остальных? Российскую империю профукали не они... У них может ума не хватило. Но что-то все же сделали...АСАлександр СергеевВООБЩЕ, что происходит !? ЗЮГАНОВ и вся его ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ партия КПРФ против России, может ещё позицианировать себя, как "НАРОДНАЯ" выдвигает ВОРОВ и ПРЕДАТЕЛЕЙ, таких как ГРУДИНИН, БОНДАРЕНКО, КАШИН, РАШКИН ПЛАТОШКИН и других, в РУКОВОДЯЩИЕ органы России - это уже БЕСПРЕДЕЛ !!! ВЛАСТЬ России ОБЯЗАНА не допустить этотго. ХВАТИТ уже ПРЕДАТЕЛЬСТВА со стороны КПРФ и личгно со стороны ЗЮГАНОВА.АСАлександр СергеевГРУДИНИН ВОР. И ещё этот ВОР рассуждает о ВЛАСТИ и находит соперников в лице губернатора ВОРОБЬЁВА,. У ГРУДИНИНА сплошной КРИМИНАЛ и если его ещё не привели к ответственности, нужно время. Сельскохозяйственная деятельность в структуре доходов СОВХОЗА им. Ленина, которым ГРУДИНИН руководит, занимает 15%. А остальные 85% — это ПРОДАЖА и сдача в наём земельных УЧАСТКОВ и строительные услуги. ГРУДИНИН уже давно торгует дорогущими землямии и здаёт их в аренду, в т.ч. крупным Торговым сетям возле МКАД. У Павла ГРУДИНИНА 63% акций: 43% он держит при себе, а 20% — в офшоре (в фирме зарегистрированной в БЕЛИЗЕ ). ГРУДИНИН должен вернуть более миллиарда. КПРФ в России ЗАПРЕТИТЬ, как опаснейшую рганизацию. Никола БОНДАРЕНКО, который участвовал в НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ШЕСТВИЯХ, вместе - ПЯТОЙ КОЛОННОЙ, в лице "РЕВОЛЮЦИОННОГО" ЕВРЕЙСТВА, также тащит ЗЮГАНОВ в ГОС, ОРГАНЫ ВЛАСТИ. Неужели этотого НЕГОДЯЯ затащат !? Неужели ВЛАСТЬ России этого допустит !? СКСергей К→Александр Сергеев26 июля, 11:25 Реально было не так. Российская империя распалась до большевиков в силу внутренних причин. Мировая война и большая коррупция в стране этому способствовали. Рухнула царская власть и наступил в стране большой бардак. Большевики собрали империю обратно. Но в старом виде ее было уже не собрать. Да и зачем? Если она рухнула, то значит было что-то не так в ее устройстве. Ремонтировали большевики и собирали страну как понимали, и как получалось. Многие решения были вынужденными. Глупо на большевиков все вешать. Почему они должны быть умнее остальных? Российскую империю профукали не они... У них может ума не хватило. Но что-то все же сделали...Комментировать
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