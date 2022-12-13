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Джек Хьюз не забил штрафной бросок при счете 3:1 в матче с «Рейнджерс» (3:4 ОТ). Он не сумел переиграть Шестеркина

Джек Хьюз не забил штрафной бросок при счете 3:1 в матче с «Рейнджерс» (3:4 ОТ). Он не сумел переиграть Шестеркина

Джек Хьюз не реализовал штрафной бросок в матче с «Рейнджерс». Форвард «Нью-Джерси» получил возможность исполнить буллит во втором периоде при счете 3:1 в пользу своей команды.

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