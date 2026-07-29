Жительница Перми оштрафована на 75 тыс. за фиктивный учет мигрантов

В пресс-службе Пермского краевого суда сообщили, что, согласно материалам следствия, в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года жительница Перми неоднократно обращалась в многофункциональный центр с уведомлениями о прибытии одних и тех же трех иностранных граждан Республики Таджикистан.