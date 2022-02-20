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В ДНР заявили, что Украина с одобрения Запада приступила к вторжению

В ДНР заявили, что Украина с одобрения Запада приступила к вторжению

Украина с одобрения Запада приступила к реализации плана вторжения в Донецкую народную республику. Об этом заявил начальник народной милиции ДНР Денис Синенков, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

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