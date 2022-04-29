Нам там побеждать надо

Запрет на проведение "Бессмертного полка" и традиционного возложения цветов к мемориалу "Дух Эльбы" в Соединённых Штатах, точно также, как запрет на проведения "Бессмертного полка" в Великобритании и Ирландии, не говоря уже о метаниях германского начальства, которое никак не решится акцию "Бессмертный полк" у себя окончательно запретить, хотя хочется ему этого страшно и ретивое в сердцах внуков и правнуков видных нацистов, которые сейчас в ФРГ пришли к власти, взыгрывает и требует, чтобы в ИХ стране ничего подобного отныне и в помине не было, подводит черту под эпохой, когда за пределами России ещё не стыдно было вспоминать, что СССР, США и Великобритания во Второй Мировой войне сражались бок о бок и были союзниками.