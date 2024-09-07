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Русский Днепропетровск

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Авантюры Киева и уверенность Москвы. Западные СМИ признали проблемы Украины

Евгений Коновалов 6 сентября 2024 г.   Украина просчиталась, бросив лучших солдат на вторжение в Курскую область: долго удерживать территорию ВСУ не смогут, к тому же потеряют время и возможности для обороны в Донбассе.

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