Михаил Мишустин предложил провести крупные кадровые перестановки в правительстве. В Госдуму внесены кандидатуры четырех вице-премьеров и нового министра транспорта, а в структуре кабмина может появиться новая должность вице-премьера - министра финансов.
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