Страна и люди

Михаил Мишустин предложил провести крупные кадровые перестановки в правительстве. В Госдуму внесены кандидатуры четырех вице-премьеров и нового министра транспорта, а в структуре кабмина может появиться новая должность вице-премьера - министра финансов.