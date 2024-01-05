Жителям различных регионов России следует готовиться к суровому февралю Елена ГалицкаяПо прогнозам синоптиков, февраль 2024 года обещает быть неоднородным в плане погодных условий по всей территории России, предупреждают журналисты ftimes.
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