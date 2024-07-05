…но есть и хорошие новости! Наконец не из серии «все пропало». Видите ли, все давно в курсе, что оккупировавшие Одессу нацисты каждый день (буквально каждый день!) продуцируют новости а-ля «Патриоты заставили сепара извиниться на камеру за…».
Истерика одесских нацистов: «За мову хотели выбить трезубец на лбу»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Одесса!!! ЛУПИ в смерть бандеровскую сволочь!!! Другого "языка" она не понимает!
Ответить
11 час.
alik3456 Джексон
А бежать то некуда... На границу пойдёшь румын или поляк пристрелит, в сторону Львова пойдёшь бандер или партизаны пристрелят...
Ответить
8 час.
Богдан Щербюк
Эти уроды за 10 лет так и не поняли что живут в чужой стране и насаждать свою мову не стоит.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии