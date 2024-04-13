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Свежие комментарии

Василий Прозоров: Скажите, жители Украины, а вы задумывались – за что вам воевать?

Василий Прозоров: Скажите, жители Украины, а вы задумывались – за что вам воевать?

Я тут на досуге решил поинтересоваться – а как обстоят дела с патриотизмом у политиков Украины? Тоже, наверное, горят желанием послужить стране? Оказалось, что у многих (в реальности я думаю у всех) давно есть запасные площадки за границей.

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