«Ждёт уничтожение»: стало известно об угрозе для НАТО из-за украинских F-16

Изучение обломков переданных украинцам F-16 российскими военными представляет угрозу безопасности НАТО, написал бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии