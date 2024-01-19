На Ямале обеспечивают безопасность у 29 оборудованных купелей

В ночь на пятницу, 19 января, православные жители Ямала встретили праздник Крещения Господня. В Новом Уренгое архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай возглавил ночную божественную литургию, сообщил «Ямал-Медиа».
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