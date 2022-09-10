Король Карл III впервые обратился к нации. Он объявил сына Уильяма принцем Уэльским и упомянул принца Гарри и Меган Маркл

Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в качестве суверена. В своей речи, длившейся около десяти минут, он поклялся преданно служить своему народу.
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