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Минобороны построит в Подмосковье больницу с поликлиникой

Минобороны построит в Подмосковье больницу с поликлиникой

Военно-строительный комплекс Минобороны возведет в Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой.

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Виктор Шиховцев
Т.е. привлекать рабов из стройбата гораздо лучше, чем платить строителям, даже если это гастарбайтеры. Раньше люди на БАМ есдили за заработком, а сейчас государство экономит. Зачем платить работягам, если можно рабов в форме пригнать. За пайку построят!

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