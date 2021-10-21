Минобороны построит в Подмосковье больницу с поликлиникой

Общественная служба новостейПолитикаМинобороны построит в Подмосковье больницу с поликлиникойВоенно-строительный комплекс Минобороны возведет в Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ШиховцевТ.е. привлекать рабов из стройбата гораздо лучше, чем платить строителям, даже если это гастарбайтеры. Раньше люди на БАМ есдили за заработком, а сейчас государство экономит. Зачем платить работягам, если можно рабов в форме пригнать. За пайку построят!Комментировать
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