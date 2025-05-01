Мошенники разработали схему хищения денег при помощи туристических чатов в Telegram

Аферисты якобы ищут попутчиков или представляются гидами Злоумышленники начали создавать специальные туристические чаты в Telegram в виде небольших тематических сообществ по разным странам, курортам или отелям, при помощи которых похищают деньги и персональные данные граждан.
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