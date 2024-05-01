Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Курской области

Украинские силы в ночь на 1 мая попытались атаковать несколько российских регионов. Одно из нападений пришлось на Курскую область, подробнее о последствиях рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
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