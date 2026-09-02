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Какие навыки будут приносить деньги через 5 лет, а какие потеряют ценность

Через несколько лет привычные навыки, которые еще недавно гарантировали стабильную карьеру, могут потерять ценность.

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