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"Я сам-то еле-еле школу закончил". Тимати признался, что ни разу не был на родительском собрании у своих детей

"Я сам-то еле-еле школу закончил". Тимати признался, что ни разу не был на родительском собрании у своих детей

43-летний рэпер и предприниматель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) признался, что еще ни разу не был на родительском собрании у своей 12-летней дочери Алисы.

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