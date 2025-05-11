Путин не исключил продления срока перемирия в будущем

Россия передала западные коллегам, что в будущем может продлить срок перемирия на Украине, которое было объявлено ко Дню Победы, сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения к журналистам в Кремле в воскресенье, 11 мая 2025 года.
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