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Развитым странам предстоит выбор

Развитым странам предстоит выбор

Долгое время политики той же G7 важно обсуждали "проблемы развивающегося мира", стараясь при этом побольше обобрать.

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