Гаражный вопрос. Что изменилось в регистрации права на машино-место в паркингах?

Для оформления машино-места в собственность больше не нужно проводить общее собрание жильцов Автовладельцам станет проще стать единоличным владельцем машино-места в паркинге, который находился в общедолевой собственности.
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