Никите Симоняну установят памятник на домашнем стадионе «Спартака»

«Спартак» и Российский футбольный союз (РФС) установят памятник Никите Симоняну на домашнем стадионе красно-белых, сообщает первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.
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