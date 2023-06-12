Дорога славы России: уничтоженная техника НАТО в полях у Орехова (ФОТО)

Уничтоженная техника НАТО в объективе дронов 22-й гв. ордена Жукова бригады спецназа Армии России. В полях у Орехова на Запорожье остались танки Leopard 2A6, БМП М2 Bradley, немецкий БРЭМ Bergenpanzer, несколько машин разминирования Leopard 2R HMBV и американский MRAP International MaxxPro.
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