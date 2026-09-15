Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о превосходстве Польши над Россией в военном плане не учитывают, что в случае конфликта с Москвой Варшава может быть уничтожена за 2–3 дня.
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