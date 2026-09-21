Следственный комитет возбудил дело после аварии Ми-8 в Красноярске

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту авиаинцидента с вертолетом Ми-8, который 20 сентября 2026 года совершил жесткую посадку в поселке Суломай.
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