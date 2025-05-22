Алаудинов: ‘Почти весь состав ВСУ, оставленный на Гуево, уничтожен Ирэн ОрлонскаяПо информации РИА «Новости», российские военные практически полностью ликвидировали украинские силы, которые пытались захватить село Гуево в Курской области.
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