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Алаудинов: ‘Почти весь состав ВСУ, оставленный на Гуево, уничтожен

Алаудинов: ‘Почти весь состав ВСУ, оставленный на Гуево, уничтожен

Алаудинов: ‘Почти весь состав ВСУ, оставленный на Гуево, уничтожен Ирэн ОрлонскаяПо информации РИА «Новости», российские военные практически полностью ликвидировали украинские силы, которые пытались захватить село Гуево в Курской области.

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