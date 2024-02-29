Обещал обезглавить: педофила приговорили к 17 годам строгого режима

В Новосибирске осудили педофила, надругавшегося над двумя детьми. 28 февраля Новосибирский областной суд вынес приговор обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера (пункт б части 5 статьи 132 УК РФ).
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