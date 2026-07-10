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Царьград

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НПО «Альфа» внедрило систему «Заваруха» в зоне спецоперации

НПО «Альфа» внедрило систему «Заваруха» в зоне спецоперации

В зоне спецоперации начала использоваться система акустической разведки «Заваруха» от НПО «Альфа». Она успешно прошла апробацию в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской и Запорожской областях, обнаруживая позиции украинских военных и работая автономно до пяти дней.

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