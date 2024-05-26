ПК против PS5 — Digital Foundry сравнили Ghost of Tsushima на разных платформах Digital Foundry опуб...

ПК против PS5 — Digital Foundry сравнили Ghost of Tsushima на разных платформахDigital Foundry опубликовали новое видео, в котором они разбираются в том, каковы отличия ПК-версии Ghost of Tsushima: Director’s Cut от ее изначальной консольной версии.
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