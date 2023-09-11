Санкции продолжали работать, работать и работать

Аудрюс

"нет кары страшнее в мировой политике, чем санкции Запада?" Глупая постановка вопроса... Я работаю на предприятии продукция, которого , около 70%, уходило в страны Европы.. Кроме того запчасти на оборудование, в большинстве своём, это тоже западные поставки.... Не скажу что сразу предприятие справилось с проблемами, но ...... Зарплаты , с учетом северного и районного коэффициента 70%, у слесаря 6 разряда, 38 тыщ.... Меня больше поразило, что в сверке по зарплате у сварщика 5 разряда есть графа - доплата до МРОТ!