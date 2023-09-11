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Санкции продолжали работать, работать и работать

Санкции продолжали работать, работать и работать

Санкции - это любимое оружие Запада, которое никогда, слышите, никогда не даёт осечки. Все страны мира боятся оказаться в немилости Запада именно из за угрозы санкций.

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Комментарии
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ВМ
Василий Михайленко
Заибали эти санкции, хуже горькой редьки!
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17 час.
Аудрюс
&quot;нет кары страшнее в мировой политике, чем санкции Запада?&quot; Глупая постановка вопроса... Я работаю на предприятии продукция, которого , около 70%, уходило в страны Европы.. Кроме того запчасти на оборудование,  в большинстве своём, это тоже западные поставки.... Не скажу что сразу предприятие справилось с проблемами,  но ......  Зарплаты , с учетом северного и районного коэффициента 70%, у слесаря 6 разряда, 38 тыщ....  Меня больше поразило, что в сверке по зарплате у сварщика 5 разряда есть графа - доплата до МРОТ!
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15 час.
Н
Наталья
Мрот - это вообще позорище россии! Удивляюсь: как правительству не стыдно за такой позор?? Весь мир над нами ржет в голос по этому поводу , народ в шоке, верхи - в шоколаде...
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12 час.

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