Пощёчина Макрону показательна: "Сейчас их поймали с поличным". Филиппо уличил лидера Франции во лжи

Французский политик Флориан Филиппо уличил президента Эммануэля Макрона во лжи. Он заявил, что Париж изначально пытался обвинить Россию в распространении фейка о пощёчине, которую дала Макрону его супруга Брижит, но "сейчас их поймали с поличным".