Французский политик Флориан Филиппо уличил президента Эммануэля Макрона во лжи. Он заявил, что Париж изначально пытался обвинить Россию в распространении фейка о пощёчине, которую дала Макрону его супруга Брижит, но "сейчас их поймали с поличным".
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