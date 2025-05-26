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Пощёчина Макрону показательна: "Сейчас их поймали с поличным". Филиппо уличил лидера Франции во лжи

Пощёчина Макрону показательна: "Сейчас их поймали с поличным". Филиппо уличил лидера Франции во лжи

Французский политик Флориан Филиппо уличил президента Эммануэля Макрона во лжи. Он заявил, что Париж изначально пытался обвинить Россию в распространении фейка о пощёчине, которую дала Макрону его супруга Брижит, но "сейчас их поймали с поличным".

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