Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Огород

Огород

- Mишка, я чeго зашёл-то? — мял кепку в руках отец. — Не подмогнете нам с матepью картоху выкопать? Стыдоба какая, у всех уже прибрана, а у нас как бельмо на глазу.

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