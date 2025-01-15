Сила в правде
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Сила в правде

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Между «Минском» и «Ялтой». Что стоит за разговорами о начале переговоров России и США?

Между «Минском» и «Ялтой». Что стоит за разговорами о начале переговоров России и США?

Власти США начали подготовку к встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По имеющейся информации, первым шагом станет телефонный разговор двух президентов, который, по словам будущего советника по национальной безопасности США Майка Уолца, пройдёт «в ближайшие дни или недели».

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