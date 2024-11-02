Северный хор хочет возродить хоровое движение в Арктике

В Архангельске началась хоровая ассамблея «Поем северным хором». В этом мероприятии принимают участие хоровые коллективы из разных уголков России: Поморья и Мурманской области, Республики Карелия, Красноярского края, Ненецкого и Чукотского автономных округов.