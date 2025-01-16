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Царьград

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Секретная служба США потратила $8,1 млн на безопасность инаугурации Трампа

Секретная служба США потратила $8,1 млн на безопасность инаугурации Трампа

Секретная служба США нанимает Arcus Group LLC за $8,1 млн для охраны инаугурации Дональда Трампа. Ранее, во время предвыборного митинга в Пенсильвании, Трамп был ранен.

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