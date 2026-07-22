В Тарко-Сале строители возведут банный комплекс на 100 посетителей

В Тарко-Сале возводят новый банный комплекс, который заменит старую общественную баню. Решение о реализации проекта принял губернатор Дмитрий Артюхов, рассказал в соцсетях глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
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