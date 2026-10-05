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Авито: продажи товаров для хобби в Петербурге выросли на 28% за год

Авито: продажи товаров для хобби в Петербурге выросли на 28% за год

Российский рынок e-commerce продолжает смещаться в регионы, а предприниматели все чаще ищут рост не только за счет новых товаров, но и через расширение географии, автоматизацию и работу с клиентским сервисом.

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